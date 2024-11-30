Афишу на январские каникулы опубликовали в Дубне

Городской округ Дубна подготовил развлекательную программу на новогодние праздники. Для жителей и гостей будут работать катки, лыжные комплексы и музеи.

В этом году откроют четыре лыжные трассы общей протяженностью более 17 километров. Участки будут проходить вдоль канала имени Москвы и живописного леса. Дубна гордится тем, что является единственным городом в Московской области, который лежит на берегу Волги.

Также можно прогуляться по велосипедным дорожкам на Московском море. Здесь будут работать бассейны «Карасик», «Архимед», «Олимп» и «Радуга».

Для любителей катания на коньках в этом году откроются сразу четыре ледовых катка: на стадионе «Наука» и в парке Семейного отдыха, на Молодежной поляне и стадионе «Волна». На двух последних предусмотрен бесплатный прокат инвентаря.

Музеи подготовили уникальные экспозиции. Одна из них посвящена истории создания в Дубне крылатых ракет. Она расскажет о развитии советской и российской реактивной авиации. Выставка, организованная совместно с РЖД «Станция Большая Волга — следующая станция Дубна», познакомит с историей железнодорожной ветки Москва — Дубна. Сотрудники музея подготовили выставку детских рисунков, картин художников и елочных игрушек.

Также будет работать Музей истории и науки, в котором расскажут про Объединенный институт ядерных исследований. Подробную информацию можно посмотреть на сайте.