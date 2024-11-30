Афишу на январские каникулы опубликовали в Дубне
Городской округ Дубна подготовил развлекательную программу на новогодние праздники. Для жителей и гостей будут работать катки, лыжные комплексы и музеи.
В этом году откроют четыре лыжные трассы общей протяженностью более 17 километров. Участки будут проходить вдоль канала имени Москвы и живописного леса. Дубна гордится тем, что является единственным городом в Московской области, который лежит на берегу Волги.
Также можно прогуляться по велосипедным дорожкам на Московском море. Здесь будут работать бассейны «Карасик», «Архимед», «Олимп» и «Радуга».
Для любителей катания на коньках в этом году откроются сразу четыре ледовых катка: на стадионе «Наука» и в парке Семейного отдыха, на Молодежной поляне и стадионе «Волна». На двух последних предусмотрен бесплатный прокат инвентаря.
Музеи подготовили уникальные экспозиции. Одна из них посвящена истории создания в Дубне крылатых ракет. Она расскажет о развитии советской и российской реактивной авиации. Выставка, организованная совместно с РЖД «Станция Большая Волга — следующая станция Дубна», познакомит с историей железнодорожной ветки Москва — Дубна. Сотрудники музея подготовили выставку детских рисунков, картин художников и елочных игрушек.
Также будет работать Музей истории и науки, в котором расскажут про Объединенный институт ядерных исследований. Подробную информацию можно посмотреть на сайте.
В Дубне можно создать елочную игрушку под руководством известного мозаиста Михаила Полякова прямо в его мастерской. Много массовых мероприятий запланировано в парках Дубны.
Взрослые смогут посетить концерт Дубненского симфонического оркестра под управлением Сергея Поспелова — русского Паганини. Его уникальная манера дирижирования делает каждый концерт незабываемым событием. Музыканты исполнят композиции Петра Ильича Чайковского.
Насыщенную программу для детей подготовили два дома культуры. В ДК «Октябрь» пройдет «Кибер Новый год» — путешествие в виртуальную реальность с приключениями и подарками. Для самых маленьких — программа «Мой друг Умка». Дети подружатся с медвежонком, а история подарит незабываемые впечатления.
В Доме культуры «Мир» пройдет научная новогодняя елка «Волшебное путешествие во времени».
Для комфортного размещения гостей предусмотрены отели различных ценовых категорий. В городе действует множество кафе и ресторанов, среди которых найдутся как классические, так и авторские заведения.
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