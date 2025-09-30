Афишу мероприятий по «Пушкинской карте» на октябрь представили в Подмосковье

В октябре молодежь Подмосковья сможет посетить множество культурных мероприятий по «Пушкинской карте». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона. В программе — спектакли, выставки, экскурсии, концерты и интерактивные проекты в государственных музеях и театрах.

Серпуховский историко-художественный музей приглашает на выставку «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» с экскурсиями и интерактивной программой для детей, а также на арт-терапию и занятия по истории русского искусства. Московский областной театр драмы и комедии готовит премьеру сказки «Аленький цветочек», творческий вечер Марианны Обуховой и бенефис Игоря Бондаренко.

В музее «Новый Иерусалим» пройдут концерты хора Данилова монастыря и музыкальные программы, а музей-заповедник Пушкина представит концерты фортепианной музыки, выставку «Волшебные путешествия» и экскурсии по усадьбам.

Звенигородский музей-заповедник покажет спектакль «Маяковский против Есенина», новые выставки и проведет экскурсии, а музей-заповедник Чайковского в Клину подготовил театрализованную экскурсию и концерт Московской филармонии.

Кроме того, до 19 октября в Зарайском кремле идет выставка «Искусство в поиске. Цвет и форма», а в течение месяца по карте можно посетить постоянные экспозиции музея. Также в разных уголках Подмосковья ждут квесты, тематические экскурсии и образовательные программы — от «Путешествия в Мелихово» до интерактивов в «Усадьбе Мураново» и музее «Зоя».

Подробная информация о программе «Пушкинская карта» доступна на официальном сайте программы.