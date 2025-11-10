Афишу мероприятий на неделю подготовили парки Балашихи

Ноябрь в Балашихе обещает быть теплым и уютным, если провести его в красивых городских парках, где для жителей подготовлена насыщенная спортивная и культурная программа. Спортивные занятия начались уже в понедельник, 10 ноября, в парке «Пехорка лес» с дыхательной гимнастики в 11:30.

В последующие дни — во вторник, среду и четверг — здесь пройдут тренировки по общей физической подготовке на свежем воздухе в 16:00. В пятницу в 10:00 можно вновь присоединиться к дыхательной гимнастике. Все занятия организованы на площадке у стадиона, что делает их особенно удобными для посетителей.

В Ольгинском лесопарке спортивные мероприятия запланированы на 11, 13 и 15 ноября: во вторник в 18:00 пройдет беговая тренировка, общефизическая подготовка и скандинавская ходьба, в четверг — бег и общефизическая подготовка, а в субботу в 9:45 всех ждут на утреннюю пробежку.

Парк на Заречной предложит 10 ноября в 12:00 активную разминку и осеннюю общефизическую подготовку, а 11 и 13 ноября в 20:00 состоится забег «В закат». 15 ноября в 9:00 здесь пройдет утренний дружеский старт «5 верст».

В парке на Солнечной спортивная программа стартует 10 ноября в 10:40 с разминки и осенней ОФП, а 11 ноября в 15:00 начнется культурная программа с семейного квеста и интерактивных, образовательных и интеллектуальных мероприятий.

В парке «Пехорка» культурные мероприятия пройдут 13 ноября в 15:00 — это интеллектуальные посиделки, интерактивные программы и караоке-клуб в коворкинге. Спортивные занятия здесь запланированы на 12 и 13 ноября: 12 ноября в 14:00 пройдет скандинавская ходьба, а 13 ноября в 14:00 повторится скандинавская ходьба, после которой в 15:20 состоятся веселые старты.

В Пестовском парке 13 ноября в 15:00 ждут на интерактивные и интеллектуальные программы, детскую дискотеку и лекторий, а в Ольгинском лесопарке в этот же день в 12:00 пройдут активные игры и интеллектуальные мероприятия. Кроме того, 11 и 13 ноября в 12:00 в Пестовском парке состоится скандинавская ходьба, а 15 ноября в 9:00 — дружеский старт «5 верст».