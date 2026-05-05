Аэропорт Жуковский приступает к капитальному расширению

В городе Жуковский на улице Наркомвод, 3 начался первый этап капитального расширения пассажирского терминала аэропорта. Проект предполагает увеличение площади терминала на 1600 квадратных метров к четвертому кварталу 2026 года.

Текущие показатели работы аэропорта демонстрируют стабильный рост: в 2025 году пассажиропоток составил 1,426 миллиона человек. Прогнозируется, что после модернизации этот показатель может достичь 1,5 миллиона пассажиров в 2026 году.

Ключевым элементом реконструкции станет пристройка дополнительных пространств с обеих сторон терминала, по 800 квадратных метров каждое. Основное внимание уделяется зоне международного прилета, которая, по мнению сотрудников аэропорта и отзывам пассажиров, требует модернизации в первую очередь.

Генеральный директор аэропорта Александр Сенин отметил, что изменения направлены прежде всего на повышение комфорта пассажиров. Важным нововведением станет установка дополнительной багажной ленты, что ускорит обслуживание при одновременном прибытии нескольких рейсов.

Программа реновации, начатая во второй половине 2024 года, уже принесла первые результаты. За прошедший период полностью обновлены внутренние помещения: от напольного покрытия до системы навигации. Модернизированы зоны регистрации, санитарные узлы, увеличено число мест в залах ожидания.

Параллельно с расширением терминала ведется реконструкция привокзальной территории. На площади более 1000 квадратных метров создается парковая зона с детскими площадками и зонами отдыха. Завершение работ по благоустройству запланировано на конец августа 2026 года. Инвестиционная программа развития аэропорта рассчитана до 2027 года. Финансирование осуществляется за счет собственных средств предприятия. В планах — дальнейшее внедрение цифровых технологий и расширение спектра услуг для пассажиров.