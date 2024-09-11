Аэропорт Шереметьево в Химках открыл авиасообщение с островом Хайнань

Маршрут Москва — Хайнань вошел в регулярное расписание аэропорта Шереметьево, расположенного на территории городского округа Химки. Первый рейс прошел на лайнере Airbus A333 авиакомпании Hainan Airlinesё.

Теперь туристам из России будет проще добраться до известного курорта Китая — острова Хайнань. Авиалайнеры в этом направлении будут следовать каждую неделю по понедельникам, средам и субботам. Полет занимает более 16 часов, поэтому на борту пассажирам предлагают разнообразное меню и комфортные кресла со встроенной мультимедийной системой.

Помимо этого, авиакомпания Air China открыла из Шереметьеве рейсы в Урумчи. Этот город — важнейший экономический, культурный и транспортный центр на северо-западе Китая. Актуальное расписание и билеты представлены на сайте авиакомпаний.

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