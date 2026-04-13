«Аэроэкспресс» выпустит усовершенствованные автобусы на маршрут до Шереметьево

Компания «Аэроэкспресс» запустила четыре новых автобуса на маршруте до аэропорта Шереметьево. Транспортные средства отличаются улучшенной шумоизоляцией, наличием тепловых завес и цветовым индикатором на дверях.

Заместитель директора департамента транспортного обеспечения компании «Аэроэкспресс» Денис Варганов подчеркнул, что автобусы изготовлены в России. Для комфорта пассажиров предусмотрены теплый пол и USB-зарядки разных типов. Также есть пандус для инвалидов и место для коляски.

Автобусы № 1195 отправляются ежедневно от станции метро «Ховрино». С их помощью можно добраться до терминалов B и C каждые 10 минут, а до терминала D — каждые 15 минут.

Актуальное расписание автобусов можно узнать на официальном сайте компании — aeroexpress.ru или в мобильном приложении.