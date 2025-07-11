Аэрацию дорог провели в Коломне

В связи с наступившей жаркой погодой на улицы Коломны вышли поливальные машины. Специалисты дорожных служб используют эту технику для увлажнения дорожного покрытия, что помогает улучшить состояние городских дорог.

Дополнительное орошение также способствует охлаждению асфальта, снижая риск его деформации под воздействием высоких температур.

«Вода охлаждает горячий асфальт и уменьшает облако пыли. Мы поливаем дороги ради вашего удобства и безопасности. Ближайшие дни, как и сегодняшний, обещают быть жаркими. Если собираетесь в дорогу — не забудьте взять питьевую воду. Если предстоит сесть за руль — постарайтесь быть особенно внимательными», — обратился к автолюбителям глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Поливальные машины работают по установленному расписанию, при этом обработка дорог не проводится в часы пик, чтобы избежать пробок.