Аэратор для насыщения воды кислородом установили на реке Яуза в Мытищах

Аэратор установили на одном из участков реки Яуза в Мытищах. Он насытит воду кислородом и усилит ее циркуляцию.

Установка аэратора решит проблему отсутствия течения на некорректно спроектированном участке реки, где скапливается мусор. Он ликвидирует застой воды, поможет очистить реку и создаст благоприятные условия для разведения рыбы.

По словам директора управления экологии Артура Суворова, ситуация на участке остается под наблюдением специалистов. По его словам, при необходимости установят дополнительные аэраторы.

«Радует, что благодаря проводимым работам вода очистится и исчезнет неприятный запах. Останется только чистота и аромат свежей листвы», — сказала жительница округа Кристина Трошина.

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