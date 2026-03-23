Адресный перечень дворов для благоустройства утвердили в Ленинском округе

В Ленинском округе определили адресный перечень дворовых территорий, которые планируют благоустроить в 2026 году. Работы проведут в рамках муниципальной программы «Чистый округ».

В перечень вошли адреса в Горках Ленинских (Южный проезд, дом 11), Молоково (улица Школьная, дома 9–12), Новодрожжино (дома 9/1 и 9/2), Боброво (улица Лесная, дом 22, корпус 2), Дрожжино (Новое шоссе, дома 4, 6, 8 с корпусами), а также в Видном на улицах Советской, Школьной и проспекте Ленинского Комсомола.

На каждой территории запланирован комплекс работ: обновление асфальтового покрытия на тротуарах и проездах, ремонт парковочных зон, замена бортового камня, установка современных скамеек и урн, обустройство спусков для маломобильных граждан и родителей с колясками, обновление малых архитектурных форм и озеленение.

Глава округа Станислав Каторов отметил, что благоустройство дворов будет продолжено в плановом порядке, поскольку именно они формируют повседневную среду для жителей.

«Наша задача — сделать эти пространства современными, удобными и безопасными», — сказал Станислав Каторов.

Начало работ запланировано на май 2026 года, завершение — на сентябрь.