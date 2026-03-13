Адреса новых детских площадок утвердили в Лыткарине

В округе стартует масштабный этап реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году преображение коснется не только внешнего облика жилых зданий, но и прилегающей к ним инфраструктуры.

Администрация муниципалитета утвердила список адресов, где будет проведено комплексное благоустройство дворов и установлены современные детские игровые комплексы.

«Комплексный подход подразумевает не просто локальный ремонт, а полное обновление дворового пространства: от замены асфальтового покрытия и модернизации уличного освещения до озеленения и установки малых архитектурных форм. В текущем сезоне работы затронут следующие адреса: улица Ленина, дом 1, Парковая, дома 4 и 6, Сафонова, дома 4 и 8, Спортивная, дома 1, 3, 5/1, Первомайская, дома 2, 4, 6 и 10, а также Советская, дом 3/12», — отметили организаторы.

Особый акцент в программе этого года сделан на создании зон для активного отдыха детей. Современные игровые комплексы, отвечающие всем стандартам безопасности, будут установлены в трех ключевых точках города.

Самый масштабный проект реализуют в квартале 3А. Здесь появится игровая зона площадью 450 квадратных метров. Она станет общим центром притяжения для юных жителей сразу четырех многоквартирных домов: 1А, 2, 3 и 4. На территории разместят не только привычные качели и горки, но и безопасное резиновое покрытие.

Еще две площадки меньшего размера появятся в других районах. На улице Колхозной — игровая зона площадью 200 квадратных метров объединит дворы домов 2 корпус 1, 4 корпус 4, 94 и 94А. На улице Сафонова площадка также займет 200 квадратных метров и будет радовать жителей домов 2 и 6.