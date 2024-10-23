Администрация Звенигорода провела встречу с жителями микрорайона Верхний Посад

На встречу с жителями микрорайона Верхний Посад в Звенигороде приехал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. На мероприятии обсудили выполнение прошлых поручений и новые вопросы.

Собравшиеся подняли тему дорожного движения. Жители предложили построить временную объездную дорогу для транспорта из промзоны, но это может быть дорого. Андрей Иванов отметил важность проекта и необходимость анализа.

Также обсудили установку знаков, ограничивающих движение грузовиков, и привлечение Госавтоинспекции для контроля. Глава муниципалитета предложил установить дорожные камеры для фиксации нарушений.

Жители также пожаловались на несоблюдение знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» из-за отсутствия штрафстоянки. Руководитель округа поручил найти участок для ее создания и предложил использовать систему «Паркон» для фиксации нарушений.

Отметим, что на встрече обсудили и строительство очистных сооружений и снегоплавильной станции, создание парковочных мест и благоустройство парка «Юбилейный». Горожане хотят установить в парке мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны, и Андрей Иванов поддержал эту инициативу.

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