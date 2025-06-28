Администрация Жуковского провела выездной прием жителей в школе № 8
На вопросы жителей ответили представители администрации и новый глава городского округа Андроник Пак. Встреча прошла в школе № 8 на улице Менделеева.
На имя главы поступило 13 обращений.
«На месте некоторые вопросы уже решили, что касается ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Все вопросы взяты на личный контроль, будут отработаны мной лично и членами моей команды», — сказал Андроник Пак.
Елена Чернявская обратилась с просьбой благоустроить пешеходную дорожку к первому корпусу школы № 8.
«Мы сейчас поговорили с главой. Я так понимаю, что под программу „Безопасные дороги“ мы попадаем. У нас получится провести освещение и недостающий кусочек тротуара, чтобы наши дети безопасно ходили в школу и в детский сад», — сказала Елена Чернявская.
На вопросы отвечали специалисты разных направлений.
«Прошла плодотворно встреча. Не пришлось идти к главе. С замглавой Аллой Вячеславовной решили вопрос. По освещению завтра ко мне приедут представители Мосэнерго», — уточнила жительница Наталья Фролова.
Вопросы касались капитальных ремонтов фасадов и кровли, замены инженерных коммуникаций, содержания площадок и подъездов. Всего поступило более 50 обращений.
Во время выездного приема к специалистам обратились многодетные семьи.
«Наш вопрос был озвучен осенью прошлого года. Сейчас мы хотим уточнить, есть ли продолжение программы данной. Может благоустройство на наших участках продолжат», — сказала Екатерина Мартимьянова.
Жители обратили внимание специалистов администрации на вопросы, связанные с образованием, спортивными сооружениями и другими важными объектами Жуковского.