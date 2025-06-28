Администрация Жуковского провела выездной прием жителей в школе № 8

На вопросы жителей ответили представители администрации и новый глава городского округа Андроник Пак. Встреча прошла в школе № 8 на улице Менделеева.

На имя главы поступило 13 обращений.

«На месте некоторые вопросы уже решили, что касается ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Все вопросы взяты на личный контроль, будут отработаны мной лично и членами моей команды», — сказал Андроник Пак.

Елена Чернявская обратилась с просьбой благоустроить пешеходную дорожку к первому корпусу школы № 8.

«Мы сейчас поговорили с главой. Я так понимаю, что под программу „Безопасные дороги“ мы попадаем. У нас получится провести освещение и недостающий кусочек тротуара, чтобы наши дети безопасно ходили в школу и в детский сад», — сказала Елена Чернявская.