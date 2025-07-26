Администрация Жуковского провела встречу с жителями в школе № 8 на улице Фрунзе

В Жуковском прошла очередная встреча с жителями в формате выездной администрации. Участники мероприятия обсудили вопросы модернизации объектов водоснабжения, работы Фонда капремонта и «Россетей».

Встреча объединила главу городского округа Жуковский Андроника Пака, его заместителей, сотрудников администрации муниципалитета, представителя Министерства чистоты Московской области, депутатов, членов Общественной палаты, а также специалистов ресурсоснабжающих и управляющих компаний.

Главной темой мероприятия стало водоснабжение в округе. В этом году обновят водопровод, ведущий к домам № 13, № 15, № 17 по улице Менделеева и № 10 по улице Гагарина. Помимо этого, модернизируют систему водоснабжения на участке от улицы Энергетической до повысительной насосной станции. В 2025–2026 годах реконструируют водозаборный узел № 1 на улице Калугина и комплекс сооружений водопроводной насосной станции № 5.

Жителей интересовали и вопросы, связанные с работой Фонда капитального ремонта. Андроник Пак пояснил собравшимся, что сейчас происходит смена подрядной организации.

Также на встрече обсудили дискомфорт, который создают жильцам домов специалисты компании «Россети». Сейчас они проводят ремонт на улице Гастелло. По итогам выездной администрации решили, что после завершения работ компания приведет территории в порядок. Администрация Жуковского включит дорогу в план ремонта на 2026 год, а в этом году организует уличное освещение.

Участники мероприятия подняли и тему переименования сквера «28 квартал» в честь Защитников Отечества. Руководитель муниципалитета отметил, что такие решения будут принимать с учетом мнения горожан и после завершения благоустройства территории.

Отметим, что в организации выездной встречи администрации с жителями помогли «Волонтеры Подмосковья». Они регистрировали участников и сопровождали мероприятие. Андроник Пак поблагодарил собравшихся за активную гражданскую позицию.