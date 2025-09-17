Администрация Жуковского провела встречу с жителями в школе № 2

Встреча в формате выездной администрации, на которой обсудили тему развития образования, прошла в школе № 2 в Жуковском. На вопросы педагогов и родителей отвечала заместитель министра образования Московской области Татьяна Лукьяненко.

Также на мероприятии присутствовали директора и заместители директоров городских школ, муниципальные депутаты, представители Общественной палаты, родители учеников и педагоги гимназии № 1, школ № 2, № 3, № 8, а также Центра детского творчества.

На встрече отметили, что в 2026 году в Жуковском капитально отремонтируют два детских сада: дошкольное отделение школы № 15 по улице Гагарина и дошкольное отделение школы № 12 по улице Макаревского.

Напомним, что в этом году после капитального ремонта открыли дошкольное отделение лицея № 14. Здание отремонтировали как снаружи, так и внутри. Учебное заведение оснастили новой мебелью и техникой.

Глава Жуковского Андроник Пак отметил, что выездные встречи администрации с родителями учащихся и преподавателями проведут и в других школах города.