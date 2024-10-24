Администрация Жуковского проведет прием жителей в школе № 10 25 октября

В городе Жуковском 25 октября пройдет встреча с жителями в формате выездной администрации. Мероприятие состоится в 17:00, в школе № 10, расположенной на улице Левченко, 7.

На повестке дня обсуждение новой схемы движения в микрорайоне № 5 и строительство дороги по улицам Гризодубовой-Анохина. Жители города смогут задать любые интересующие их вопросы и оставить письменные обращения представителям администрации.

Такие встречи позволяют наладить диалог между властями и горожанами, а также оперативно решать актуальные проблемы города. Все желающие приглашаются принять участие в обсуждении важных для города вопросов.

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