Администрация Зарайска провела выездную встречу с жителями Мендюкино

Глава городского округа Виктор Петрущенко, вместе со своими заместителями и руководителями коммунальных организаций встретились с жителями деревни Мендюкино. Центральной темой беседы стало качество холодного водоснабжения.

На встречу с жителями зарайской деревни Мендюкино прибыл глава округа Виктор Петрущенко, его профильные заместители и руководители коммунальных служб. Мероприятие также посетили представители сфер культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты.

Жители деревни обратились в администрацию Зарайска с жалобами на качество холодного водоснабжения.

«Мы в курсе этой проблемы, так как на станции водоочистки возникли технические неполадки — вышел из строя генератор. Сегодня представители коммунальных служб уже устранили эту неисправность, и завтра из кранов жителей пойдет чистая вода», — рассказал Виктор Петрущенко.

Помимо проблем с холодной водой, сельчан волновали вопросы ремонта дороги вблизи школы, приведения горячего водоснабжения к нормативам и строительства водозаборного узла.

«Этот вопрос находится у нас в проработке. Уже в 2026 году начнутся работы по проектированию водозаборного узла, а в 2027 — по его строительству», — подчеркнул заместитель главы городского округа Зарайск Александр Простоквашин.

Собравшиеся обсудили и темы здравоохранения, культуры, образования и социальной защиты.

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