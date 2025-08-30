Администрация Зарайска провела встречу с жителями в молодежном клубе «Витязь»

Встреча в формате выездной администрации прошла в Зарайске. Вопросы на ней задавали родители учеников школы № 1.

С жителями пообщались представители администрации муниципального округа, управления образования и депутаты. Главной темой стало открытие 1 сентября нового образовательного учреждения на Московской улице.

Первым вопросом стала доставка детей в школу. Первый заместитель главы муниципального округа Зарайск Сергей Москалев сообщил, что два школьных автобуса уже готовы выйти в рейс. Кроме того, скоро поставят и третий автобус — он будет отправляться от поселка Текстильщиков.

Также в график движения маршрута «Автовокзал — Завод офсетных пластин» внесли изменения. Сейчас добавится рейс до остановки «Школа имени В. Н. Леонова».

Чтобы обеспечить безопасность детей на дороге от ЗСМ до школы здесь установят камеры системы «Безопасный регион». В пиковые часы на опасном участке дороги будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции. Также здесь установят искусственную дорожную неровность.