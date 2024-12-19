Администрация Воскресенска проверила работу поликлиники № 1

Медицинское учреждение расположено на территории Больничного проезда. Заместитель главы городского округа Ольга Коротеева и начальник отдела № 4 Центра медицинской инспекции Минздрава Подмосковья Светлана Орловская осмотрели поликлинику и побеседовали с пациентами.

В беседе с проверяющими один из посетителей поликлиники поблагодарил за доброжелательное и внимательное отношение терапевта Александру Козлову. Проблему другого пациента, связанную с плановым обследованием, удалось оперативно решить. Как отметила комиссия, к качеству обслуживания и этике медицинских работников претензий у пациентов не оказалось.

В поликлинике № 1 работают 12 терапевтических участков, к ней прикреплено более 21 тысячи жителей. За смену учреждение здравоохранения принимает до 630 посетителей. Здесь имеются кабинеты неотложной медицинской помощи, профилактики, гериатрии, школы сахарного диабета, паллиативной помощи, а также прививочный и процедурный.

На базе поликлиники работает Центр амбулаторной онкологической помощи, на диспансерном наблюдении в котором состоят около пяти тысяч пациентов.

После ремонта в 2023 году в медицинском учреждении начало функционировать эндоскопическое отделение, где специалисты обследуют и лечат больных с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта без хирургического вмешательства.