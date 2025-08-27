Администрация Воскресенска провела выездной прием жителей села Ашитково

Выездной прием прошел в Доме культуры села Ашитково. На встрече обсудили ключевые вопросы: ремонт дорог, программу газификации, уличное освещение, благоустройство общественных пространств, модернизацию площадок для сбора ТКО и своевременный вывоз мусора, а также социальные выплаты.

На вопросы жителей ответили глава городского округа Воскресенск, его профильные заместители, представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

«В округе работают 70 старост, именно им доверяют жители и через них озвучивают свои вопросы. Такой формат встреч позволяет жителям удалённых от центра населённых пунктов оперативно получать ответы на свои обращения», — отметил Алексей Малкин.

Роман Моторкин рассказал о том, что волнует жителей деревни Марьинка.

«Очистка пожарного водоема, опиловка деревьев, которые проходят через линии электропередач и постановка одного участка дороги на кадастровый учет. Мы сейчас пообщались с администрацией, глава очень позитивно настроен, обещал помочь все это сделать», — рассказал Роман.

Староста деревни Золотово Елена Павлова узнала подробности о программе переселения из ветхого жилья.

«Около девятого дома у нас очень старые сараи стоят. Обсудили вопрос, чтобы их тоже снести, так как там погреба, и мы боимся, что дети туда упадут, потому что детей очень много у нас в деревне, но мне пообещали решить этот вопрос», — подчеркнула Елена.