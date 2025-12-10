Администрация Воскресенска провела встречу с жителями в селе Косяково
Очередная встреча в формате выездной администрации состоялась в одном из населенных пунктов городского округа Воскресенск. На вопросы жителей ответили профильные специалисты.
В мероприятии поучаствовали глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, его заместители, профильные специалисты и депутаты округа. Большинство вопросов жителей были связаны с темами благоустройства, состояния дорог, освещением, водоснабжением и здравоохранением.
«Сложных вопросов нет, все озвученные решим в кратчайший срок. Каждому жителю дали подробные ответы, выполнение поставленных задач профильными специалистами взял на контроль, с некоторыми заявителями договорились о личных встречах», — сказал Алексей Малкин.
Отметим, что подобные встречи в формате выездных администраций проводят в округе регулярно.