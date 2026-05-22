Администрация Воскресенска провела встречу с жителями в поселке имени Цюрупы

В доме культуры поселка имени Цюрупы состоялась встреча с жителями в формате «выездной администрации». На вопросы отвечали глава Воскресенска Алексей Малкин, его заместители, профильные специалисты и депутаты окружного совета.

90-летняя Валентина Полякова обратилась к главе округа с вопросом о возможности присвоения ей статуса «Дети войны». Во время Великой Отечественной Валентина Яковлевна потеряла родителей и росла в интернате.

Ольга Борисова переехала в деревню Дворниково три года назад с Дальнего Востока. На встречу с представителями власти пришла впервые, чтобы озвучить сразу несколько вопросов. «Пыталась решить вопрос по воде, о качестве был разговор, и о маршруте автобуса № 34. Он идет из Воскресенска в поселок имени. Цюрупы, к нам в деревню не заходит. Я попросила, чтобы порешали», — рассказала Ольга Борисова.

«По изменению расписания направлю бумагу в филиал в Коломну, чтобы они рассмотрели возможность заезда в деревню. Почему полгода рассматривают? Это непросто изменить, маршрутное расписание привязано к другим рейсам. Мы повторно запрос направим», — ответил заместитель главы Воскресенска Сергей Карасев.

Участник специальной военной операции Александр Ерохин обратился к Алексею Малкину с инициативой создания на базе средней общеобразовательной школы «Горизонт» музея памяти героев СВО. Глава Воскресенска пообещал помочь в решении этого вопроса.