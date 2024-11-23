Администрация Воскресенска провела встречу с жителями поселка Фосфоритный

В поселке Фосфоритный в минувшую среду прошла встреча местных жителей с главой муниципалитета Алексеем Малкиным, его заместителями и профильными специалистами в формате выездной администрации. Это мероприятие дало возможность жителям напрямую обсудить важные вопросы и получить оперативные ответы от представителей власти.

Одной из центральных тем встречи стало обращение Татьяны Катериной, руководителя Комитета семей воинов Отечества городского округа Воскресенск. Она подняла вопрос о поддержке семей участников специальной военной операции, предложив организовать для жен и детей военнослужащих мероприятия, которые помогут им справляться с трудностями и не чувствовать себя одинокими.

«Очень важно, чтобы семьи наших защитников не оставались один на один со своими переживаниями. Дети должны иметь возможность участвовать в праздниках и различных активностях, которые отвлекут их от тревог», — отметила Татьяна.

Она также сообщила, что ее вопросы были решены прямо на месте. В частности, было принято решение о выделении билетов на новогодние мероприятия для детей военнослужащих.

Татьяна активно занимается поддержкой семей воинов, находящихся в зоне СВО, а также регулярно организует помощь для бойцов. Она поддерживает постоянный контакт с семьями военнослужащих и помогает решать их насущные проблемы.

Жители также обратились к представителям администрации с вопросами благоустройства, содержания дорог и подготовки к зимнему периоду. В частности, обсуждались планы по уборке снега и поддержанию порядка на дворовых территориях.

«Большинство вопросов касаются планирования: как будет организована уборка снега зимой, как часто будут приводить в порядок дворы. Примечательно, что жалоб на отопление не поступало. Многие из поднятых вопросов удалось решить прямо во время встречи», — отметил Алексей Малкин.

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