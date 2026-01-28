Администрация Воскресенска провела встречу с жителями города Белоозерский

Приемы в формате «выездной администрации» регулярно проходят в городском округе. Очередная встреча, в которой участвовали глава Воскресенска Алексей Малкин, его заместители, профильные специалисты и депутаты окружного совета, состоялась 27 января.

Большинство жителей волновало качество уборки снега в Белоозерском. Были отмечены позитивные изменения в ситуации. В рейдах по расчистке последствий снегопадов задействована специализированная техника, бригады дворников работают по графику.

Многие вопросы пришедших на встречу касались жилищно-коммунального хозяйства. В частности, с жителями домов на улице Молодежной обсудили капитальный ремонт зданий. Обращения уже передали профильным специалистам, чтобы проработать вопрос с Фондом капитального ремонта о включении домов в соответствующую программу.

На личный контроль администрации взяты и многие другие вопросы по содержанию многоквартирных домов и придомовых. Часть обращений удалось решить на встрече.

«Для нас такие выезды — важный инструмент обратной связи. Стараемся в каждом населенном пункте городского округа находить индивидуальный подход, исходя из потребностей жителей», — отметил Алексей Малкин.