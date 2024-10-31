Администрация Воскресенска провела прием жителей в деревне Елкино

Глава городского округа Воскресенск и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин провел прием жителей в деревне Елкино. Вместе с заместителями и профильными специалистами он обсудил с жителями актуальные вопросы.

Основные обращения касались проблем с теплом, водоснабжением и водоотведением, уличным освещением, уборкой мусора и необходимостью установки дополнительной контейнерной площадки. Также жители подняли земельные и дорожные вопросы. Каждого обратившегося внимательно выслушали и предоставили исчерпывающие ответы.

Особое внимание было уделено вопросу возобновления работы автолавки. Администрация округа проводит конкурсный отбор предпринимателей для доставки продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты. Победитель конкурса начнет поставки продовольствия в деревню уже в середине ноября.

Следующая выездная администрация запланирована на 20 ноября в поселке Фосфоритный.

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