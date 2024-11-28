Администрация Воскресенска провела прием жителей на заводе арматуры

Администрация Воскресенска провела выездной прием жителей на заводе по производству регулирующей и специальной трубопроводной арматуры. Подобный формат общения позволяет оперативно реагировать на запросы населения.

Работники задали 12 вопросов. Самыми актуальными темами стали благоустройство, работа жилищно-коммунальных служб, ремонт и содержание дорог, а также поддержка многодетных семей.

«Это очень удобный формат, когда жителям, которые работают на предприятии, не надо отпрашиваться с работы. Жители разных микрорайонов задавали вопросы, касающиеся разных тем: благоустройство, ЖКХ, ремонт дорог, а также о перспективах развития округа. Безусловно, все вопросы взяли на контроль», — рассказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Отметим, предприятие «Аста» производит более 50 видов продукции: регулирующие клапаны с пневмо- и электроприводами, регуляторы давления, конденсатоотводчики, предохранительные клапаны, сепараторы пара, вентили и многое другое. Здесь трудятся свыше 200 человек, большая часть которых — жители Воскресенска.

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