Администрация Воскресенска проведет прием жителей в деревне Елкино 30 октября

Администрация городского округа Воскресенск на постоянной основе проводит выездные приемы жителей. Недавно специалисты отработали в деревне Ратчино, а 30 октября отправятся в Елкино.

Практика выездных приемов подходит для жителей территорий, которые не могут приехать к специалистам из-за плотного графика работы, поэтому администрация организует выездные встречи вместе с представителями подведомственных и ресурсоснабжающих организаций.

«Теперь на встречах также будет присутствовать нотариус, который сможет ответить на вопросы в рамках своей компетенции», — написал на своей странице в телеграм-канале глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Недавно жители деревни Ратчино задали вопросы специалистам по благоустройству территорий, освещению. Они также попросили выполнить ямочный ремонт и установить камеры видеонаблюдения при въезде в деревню Катунино. Специалисты администрации приняли 14 обращений в рамках встречи.

Следующий прием пройдет 30 октября в деревне Елкино.

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