Администрация Воскресенска передала гумпомощь земляку в зону СВО | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 15:59 Администрация Воскресенска передала гумпомощь земляку в зону СВО Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В центре поддержки участников специальной военной операции в Воскресенске прошла передача гуманитарной помощи одному из бойцов. Во время отпуска военнослужащий обратился туда с просьбой помочь ему с покупкой рюкзака для использования в боевых условиях.

Специально для него администрация Воскресенска приобрела рюкзак модели «Скорпион», предназначенный для выполнения боевых задач. В скором времени его отправят военнослужащему.

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Алексей Малкин отметил, что в городском округе всегда стремятся поддерживать наших защитников и оказывать им помощь в различных обстоятельствах. По этой причине регулярно организуют отправку посылок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона. В течение недели они плели маскировочные сети и писали для них письма

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