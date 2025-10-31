Администрация Волоколамского округа провела встречу с жителями в ЦКТ «Родники»

Главной темой разговора стало развитие системы здравоохранения. На вопросы горожан отвечали глава муниципалитета Наталья Козлова, профильные заместители, представители управлений, ресурсоснабжающих организаций и компании «Мострансавто», а также советник министра здравоохранения Московской области Юрий Радионов.

Наталья Козлова рассказала, что с участниками встречи обсудили работу медицинских учреждений, их ремонт, перспективы повышения качества обслуживания пациентов.

В деревне Судниково продолжается строительство фельдшерско-акушерского пункта с подстанцией скорой помощи, в Осташевской больнице возобновлены строительные работы, а в Волоколамске капитально отремонтировали взрослую поликлинику.

Жителей также интересовали вопросы благоустройства, дорожного ремонта и работы коммунальных служб. Часть проблем удалось решить на месте, остальные взяты на контроль специалистами администрации.