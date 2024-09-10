Администрация Ступина провела встречу с жителями на металлургическом заводе

Выездной прием администрации городского округа Ступино прошел на металлургическом заводе. Сотрудники смогли решить вопросы из разных сфер жизни — от торговли до благоустройства.

Участие в работе выездной администрации принял глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

«Активные жители работают на металлургическом комбинате, задают вопросы — будем отрабатывать», — сказал он.

Одной из тем встречи стало здравоохранение. Вопрос с дефицитом врачей в Ступине понемногу решается. Недавно на работу было принято несколько сотрудников, скоро на медицинское дежурство заступят еще четыре специалиста. Помимо региональных, в округе работают и муниципальные меры поддержки медиков — выделение служебного жилья с возможностью потом его приватизировать и единовременная выплата при переезде из другого региона.