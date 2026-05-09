Администрация Ступина поздравила ветеранов ВОВ с Днем Победы

В преддверии 9 мая администрация Ступина вместе с юнармейцами поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Гости вручили цветы и подарки от президента России, губернатора Московской области и муниципалитета.

Одной из первых поздравления приняла Тамара Шалимова, которая недавно отметила вековой юбилей. Во время войны она служила на передовой медсестрой, награждена орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

Глава округа Сергей Мужальских поблагодарил ветерана за то, что она сделала для страны и для подрастающего поколения, и пожелал ей всего хорошего.

Также поздравили с наступающим Днем Победы Анатолия Демидова. Он родился в 1936 году, принимал участие в событиях в Венгрии 1956 года и по льготам приравнен к участникам Великой Отечественной войны. После окончания службы более 30 лет отработал на стройке. На встрече с ветераном представители власти обсудили бытовые и социальные вопросы и пообещали помогать в любых нуждах.

В преддверии 9 мая встречи с ветеранами и тружениками тыла проходят по всему Ступину. Для властей главное, чтобы они были окружены заботой и вниманием.