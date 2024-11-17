Администрация Солнечногорска встретилась со старостами деревнь

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с заместителями по профильным направлениям провели выездной прием администрации с сельскими старостами. Мероприятие состоялось в городском центре народного творчества и досуга «Лепсе». На встрече рассмотрели 81 обращение граждан.

Жителей волновали темы газификации, жилищно-коммунальное хозяйства, благоустройства, уличного освещения, очистки и ремонта дорог, здравоохранения и транспортного обслуживания.

«Поступило много обращений насчет газификации, поэтому этот вопрос будет приоритетным для решения. Спасибо нашим старостам, благодаря им держим руку на пульсе и можем оперативно реагировать на возникающие проблемы. На встрече выслушали все запросы и взяли их в работу. По итогам исполнения дадим обратную связь», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Выездные приема администрации проходят в Солнечногорске регулярно. Также можно записаться на ежемесячный прием жителей главой округа через горячую линию: 8 (800) 201-67-47 или электронную почту: solngor@mosreg.ru.

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