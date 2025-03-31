Администрация Солнечногорска встретилась с жителями поселка Поварово

Выездной прием администрации прошел в поселке Поварово под Солнечногорском. Меры по устранению запахов с комплекса по переработке отходов «Нева» стали главной темой встречи.

В ходе встречи с жителями были определены планы работы и обсуждены вопросы установки системы дегазации и экомониторинга. В обсуждении принимали участие министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, глава Солнечногорска Константин Михальков, его заместители, а также представители надзорных органов и самого комплекса.

Участники встречи поделились первыми шагами по устранению неприятных запахов. На комплексе по переработке отходов была установлена система «мокрый барьер», запуск которой запланирован на апрель при отсутствии заморозков. Кроме того, предприятие осуществляет засыпку рабочей карты размещения отходов грунтом.

Жители также предложили свои идеи по дегазации, которые будут рассмотрены и проанализированы совместно с экологическими экспертами.

«Отрадно видеть настрой жителей на конструктивный диалог. Все высказали свое мнение и обозначали видение решения проблемы. Будем вести совместную работу: сформировали первичную дорожную карту и договорились о следующей встрече в середине апреля», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Виталий Мосин сообщил о запуске круглосуточной мобильной лаборатории для проведения замеров с перерывами на перезарядку. Кроме того, жителям были предоставлены контакты дежурной службы экомониторинга, чтобы они могли оперативно сообщать о неприятных запахах и получать информацию о результатах замеров.

На выездной администрации также обсуждались другие важные вопросы, включая вывоз фильтрата с незаконной свалки, качество воды в реке Радумля, ремонт дорог, благоустройство, модернизацию котельных и очистных сооружений.

«Всего на выездной мы получили более 40 вопросов и обращений от жителей, например, очистка леса возле СНТ „Колос“ „Загородное“ и „Красный Химик“: лет 10 жители не ходят в лес, потому что в нем не убирают опавшие деревья. В преддверии пожароопасного периода сделаем запрос в комитет лесного хозяйства, чтобы лес почистили как можно скорее», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков

Все поднятые вопросы были взяты в работу и на контроль. В общей сложности к администрации обратились более 50 жителей.