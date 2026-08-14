Администрация Солнечногорска встретилась с жителями микрорайона Тимоново

Встреча в формате выездной администрации прошла 13 августа в культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске. К представителям власти обратились 11 человек, которые задали 46 вопросов.

Повестка встречи охватила широкий спектр тем, волнующих местных жителей. Ключевые блоки обращений коснулись благоустройства дворовых и общественных территорий, развития спортивной инфраструктуры, работы жилищно-коммунального хозяйства, организации культурной деятельности.

«Тимоново — это бывший военный городок. Конечно же, вопросы в основном касаются сферы ЖКХ и благоустройства. Но что радует, сегодня также поднимались темы обустройства территории, спортивной инфраструктуры в Тимоново и набережной. Жители уже отходят от таких насущных проблем, как отопление или перебои с горячей водой, их все больше начинают волновать вопросы именно досуга и культурной деятельности», — сказал замглавы округа Кирилл Типографщик.

По итогам встречи все озвученные проблемы зафиксировали. Часть из них удалось решить на месте в формате прямого диалога. Вопросы, требующие более глубокой проработки, официально взяли в работу профильные ведомства.

В выездной администрации участвовали заместители главы округа, начальники и эксперты управлений и отделов, депутаты Совета депутатов, члены фракции «Единая Россия» и других организаций.

Выездная администрация проходит в Солнечногорске регулярно. Также ежемесячно глава округа проводит личный прием. Записаться можно по телефону 8 (800) 201-67-47 или электронной почте solngor@mosreg.ru.