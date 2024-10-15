Администрация Солнечногорска встретилась с жителями деревни Голубое

В деревне Голубое провели встречу с местными жителями. На вопросы активистов ответили глава округа, его заместители и начальники профильных управлений.

В населенном пункте уже реализуют крупные проекты по строительству социальных объектов, развитию дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройству. Текущие работы и дальнейшие планы обсудили во время мероприятия.

В сентябре в деревне Голубое открыли самую большую и технологичную в округе школу на 1375 мест. Ее строительство было реализовано благодаря губернаторской программе. А за год до этого начал работу детский сад, рассчитанный на 105 детей.

Помимо этого, местное предприятие «Стеклопластик» возводит детский сад на 170 детей в прилегающим к деревне поселке Андреевка. Сдача в эксплуатацию намечена на 2024 год. Сейчас прорабатывают вопрос строительства еще одного дошкольного учреждения и в Голубом.

«Мы вместе с Московской областью изыскиваем бюджетные средства, чтобы создать необходимую инфраструктуру и помочь местным жителям. Мы подтвердили потребность на строительство детского сада на 300 мест в Министерстве образования области. Сейчас определяем земельный участок, на котором он будет построен», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В деревне меняют и схему дорожного движения для улучшения пропускной способности и транспортной доступности. Специалисты подготовили проекты организации дорожного движения в Тверецком проезде и возле новой школы.

Ранее два перекрестка модернизировали на Пятницком шоссе, а также обустроили разворотную площадку на Родниковой. В следующем году МТДИ спроектирует спрямление пересечения Жилинской и Староандреевской улиц и дорогу, которая свяжет Голубое и Георгиевское шоссе. Это позволит получить альтернативный выезд к Зеленограду и значительно разгрузит транспортную обстановку в деревне.

В сфере ЖКХ тоже изменения: на канализационно-насосной станции на Родниковой улице установили дополнительное оборудование. Готовятся документы для включения объекта в госпрограмму на реконструкцию. Кроме того, в деревне продолжается модернизация котельных и систем водоотведения.

Систему здравоохранения тоже постепенно развивают. В августе в Голубом открыли кабинет врачебной помощи. Теперь более 3300 человек получают квалифицированные медицинские услуги, не выезжая за пределы поселения.

Представители администрации заботятся и о благоустройстве. На набережной Новоголубовского озера рабочие уже уложили тротуарную плитку. В 2025 году специалисты вместе с жителями разработают концепцию прогулочной зоны в Тверецком проезде и экотропы между прудами. Проекты планируют включить в госпрограмму «Парки Подмосковья».

Следующая встреча с жителями Голубого и соседних населенных пунктов состоится уже 17 октября в 16:00. Она пройдет в МФЦ в формате выездной администрации. Каждый сможет задать свои вопросы главе городского округа, его заместителям и профильным специалистам, высказать замечания и предложить свои решения по развитию территорий.

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