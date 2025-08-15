Администрация Солнечногорска усилит сотрудничество с частными школами

В Солнечногорске развивают взаимодействие между муниципалитетом и частными школами. В рамках этой работы представители администрации побывали в школе полного дня «Смарт Скул», где обучают детей с подготовительного уровня до четвертого класса.

На встречу прибыли первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик и заместитель главы Ирина Тишина. Учредитель школы Мария Шульц провела для гостей экскурсию, продемонстрировала учебные классы и рассказала о программе обучения.

«Перед нами стоит задача вести детей к высоким академическим результатам. Кроме того, мы развиваем у детей понимание себя, своих чувств, учим взаимодействовать с другими людьми. Для этого у нас есть отдельные занятия по эмоциональному интеллекту, которые ведет психолог», — рассказала учредитель школы «Смарт Скул» Мария Шульц.

По словам Ирины Тишиной, администрация заинтересована в продуктивном партнерстве с частной школой и готова оказывать методическую поддержку.

«Муниципальная сеть образовательных учреждений должна быть интегрирована с нашими партнерами из частного бизнеса и выстраивать взаимодействие в реализации образовательных программ. Это правильная и грамотная история, и мы видим для себя в этом позитивный вектор развития», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Кирилл Типографщик отметил, что такие учебные заведения могут рассчитывать на государственную грантовую поддержку в статусе социального предприятия. В округе уже есть успешный пример, когда частная школа благодаря мерам поддержки открыла франшизу и закупила оргтехнику.

«Мы всегда готовы поддержать инициативы коллег образовательного бизнеса. Сотрудники МКУ „Мой бизнес“ оказывают полное сопровождение для успешного участия в конкурсах: от подачи заявки до сбора полного пакета документов», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Получить консультацию по мерам поддержки и помощи в оформлении документов для грантов и субсидий можно в МКУ «Мой бизнес» по адресу: Солнечногорск, улица Тельнова, дом 3/2.