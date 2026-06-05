Администрация Солнечногорска усилила профилактическую работу на железной дороге

В городском округе Солнечногорск продолжается активная работа по профилактике происшествий на железной дороге. Недавно состоялся очередной рейд на станции «Подсолнечная», организованный администрацией.

Главный эксперт администрации Марина Петрушкова вместе с коллегами провела информационную кампанию среди граждан. В ходе мероприятия пассажирам были разданы листовки с памятками о правилах безопасности на железнодорожных объектах.

Марина Петрушкова отметила, что в дни летних каникул участились случаи травмирования несовершеннолетних, в том числе со смертельным исходом. Эксперт призвала родителей быть внимательнее к досугу своих детей и обратила внимание на приметы зацепинга, такие как обувь на толстой платформе и перчатки с резиновым напылением.

Поводом для усиления мер стал инцидент на станции Алабушево, где пострадал 11-летний ребенок. Это уже третий случай травмирования на территории округа с начала года. Два предыдущих закончились трагически. Марина Петрушкова подчеркнула, что сейчас мальчик жив и находится в реанимации.

Администрация напоминает, что подобные рейды и распространение листовок — это системная работа, которая ведется на постоянной основе ради безопасности детей.