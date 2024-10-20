Администрация Солнечногорска провела выездной прием жителей деревни Голубое

В деревне Голубое под Солнечногорском прошла выездная встреча жителей с представителями администрации. В мероприятии приняли участие министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, глава муниципалитета Константин Михальков, его заместители и профильные специалисты.

На выездную администрацию пришли более 30 жителей. Они успели за два часа озвучить более 70 вопросов. Большинство касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, обустройства дорог, развития образовательной среды на территории деревни, а также тем благоустройства, безопасности и экологии.

Большое количество жалоб поступило на работу канализационно-насосных станций. Их проектировали и строили больше десятилетия назад, и сейчас сооружения нуждаются в технологической реконструкции. Уже готовятся документы для включения этих объектов в государственную программу по развитию инженерной инфраструктуры. Для надежности водоотведения в этом году объекты оснастили дополнительным оборудованием. Также на местной котельной и на системах водоснабжения провели модернизацию.

«Мы провели достаточно большую реконструкцию по теплу, модернизировали котельную. Надеемся, что в этом сезоне жителям будет комфортно с точки зрения тепла и горячей воды. По прежнему остаются вопросы по канализации: КНС, канализационные коллекторы, подающие станции по воде. Всему этому мы, безусловно, будем уделять внимание и работать совместно с администрацией, чтобы повысить качество услуг для жителей», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Актуальной для Голубого остается переполненность дошкольных образовательных учреждений. В 2023 году здесь открыли еще один детский сад на 105 детей. Но населенный пункт быстро растет и развивается, и существует потребность в дополнительных местах. В настоящее время идет проработка вопроса. Обсуждается выбор земельного участка для строительства нового детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Мы подтвердили потребность на строительство детского сада на 300 мест в министерстве образования региона. Это уже означает, что новому детскому саду — быть. Сейчас определяем земельный участок, на котором он будет построен. Очень приятно, что все пришедшие жители отмечают глобальные позитивные изменения. У нас складывается по всем позициям конструктивный, рабочий диалог», — рассказал глава Солнечногорска Константин Михальков.

На мероприятии обсудили и изменение схемы дорожного движения для повышения пропускной способности транспорта в деревне. Одним из важнейших решений в 2025 году станет проектирование минтрансом региона нового выезда из Голубого на Георгиевское шоссе. Дорогу уже включили в схему территориального планирования. Она значительно облегчит ситуацию с дорожным движением в Голубом.

Все озвученные жителями вопросы и предложения по развитию взяли в работу. Кроме того, записаться на прием к главе округа можно по номеру горячей линии: 8(800) 201-67-47 или электронной почте solngor@mosreg.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».