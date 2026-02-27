Администрация Солнечногорска провела встречу с жителями

26 февраля в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. Около 45 человек обратились с вопросами, касающимися ЖКХ, благоустройства, строительства и экологии.

На вопросы граждан отвечали первый заместитель главы округа Виталий Тушинов, депутат Владимир Дацюк, профильные заместители, руководители управлений, представители МБУ «ДЕЗ» и МКП «ИКЖКХ».

Староста деревни Рекинцо-Кресты попросила организовать торговый пункт с товарами первой необходимости. В деревне зарегистрировано более 200 взрослых и проживает свыше 90 детей, а ближайший магазин находится далеко, что создает неудобства из-за расписания транспорта. Для оценки возможности установки нестационарного торгового объекта проведут комиссионный выезд на место.

Инициативная группа жителей подняла вопрос о запахе от КПО «Нева». Заместитель главы округа Максим Барков сообщил, что реализуется комплекс мер по снижению воздействия предприятия. «Ситуация находится под контролем и постоянно отслеживается. Главным мероприятием, которое существенно повлияет на ситуацию, является внедрение системы активной дегазации. Ее ввод запланирован на 2026 год», — отметил он. По периметру КПО установлены четыре поста экомониторинга, ведется регулярный анализ проб воздуха, воды и почвы.

Выездные администрации проводятся в Солнечногорске регулярно, каждый житель может обратиться с проблемой и получить ответ на месте.