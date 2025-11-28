Администрация Солнечногорска провела встречу с жителями в поселке Смирновка

В поселке Смирновка прошел выездной прием граждан, организованный на базе местной школы. К представителям власти обратились 35 жителей, которые подняли более 50 вопросов.

Основная часть обращений касалась жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий, модернизации уличного освещения, транспортного сообщения и состояния дорожной инфраструктуры. Глава Солнечногорска Константин Михальков, профильные заместители, руководители управлений и отделов, специалисты МБУ «ДЕЗ», МКП «ИКЖКХ» и депутаты подробно разобрали каждое обращение. Ряд проблем удалось решить сразу на месте. Остальные вопросы передали в дальнейшую проработку. В их числе — организация остановочного пункта и возведение пешеходного моста в деревне Лаптево, установка спортивной площадки в Толстяково.

Константин Михальков подчеркнул, что к решению задач в поселках все активнее привлекают старост и инициативных жителей.

«В наше время именно старосты деревень являются флагманами, которые транслируют потребности жителей и в первую очередь сигнализируют о них администрации. Поэтому спектр работы со старостами мы постепенно расширяем: ведем трекеры наказов, поддерживаем прямую связь и организовываем для них регулярные приемы у меня и моих заместителей. Будем стремиться к созданию устойчивой системы взаимодействия», — сказал Константин Михальков.

Глава округа также отметил, что администрация продолжит взаимодействовать со старостами и местным активом, информируя их о ходе решения поднятых вопросов.