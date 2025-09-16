Администрация Солнечногорска провела встречу с жителями поселка Смирновка

В поселке Смирновка прошла встреча жителей с первым заместителем главы городского округа Солнечногорск Виталием Тушиновым. К разговору также присоединились главный инженер «ИК ЖКХ» Александр Новиков и руководитель территориального отдела Смирновское Ирина Меликова.

Главной темой обсуждения стала низкая степень качества воды в домах. В настоящий момент специалисты проводят промывку резервуаров и очистку магистралей, чтобы улучшить ситуацию.

«Разговор получился жестким и эмоциональным, и это абсолютно оправдано: люди имеют полное право требовать нормальные условия жизни. Мы понимаем серьезность проблемы и нацелены на ее системное решение», — отметил Виталий Тушинов.

К 2026 году планируется реализация целого комплекса мероприятий, которые позволят улучшить качество водоснабжения. Работы будут согласованы с управляющей компанией и проведены только после предварительного информирования жителей.