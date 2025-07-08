Администрация Солнечногорска провела встречу с жителями поселка Голубое

В ответ на многочисленные обращения граждан было организовано выездное мероприятие в поселке городского типа Голубое. В проверке приняли участие заместитель главы округа Солнечногорск Максим Барков, депутат окружного совета Ирина Донская, сотрудники МБУ «ДЕЗ Солнечногорск» и активисты района.

В ходе мероприятия участники ознакомились с рядом проблем, о которых сообщили местные жители. Среди них: -плохое состояние дорожной разметки и автобусной остановки, а также отсутствие дорожных знаков и пешеходных переходов рядом с домом № 1. Было решено направить заявку в соответствующую организацию для быстрого устранения выявленных недостатков.

При осмотре территории около магазина «Смарт» выяснилось, что земельный участок не содержится должным образом. Владельцу будет рекомендовано решить эту проблему путем регулярного покоса травы.

Дополнительная проверка территории возле школы выявила недостатки в работе системы ливневых канализаций.

«Завершив проверку, мы обратили внимание на ситуацию с ливневой канализацией возле школы. Необходимо исправить недочеты, которые были совершены при строительстве школы для того, чтобы вода не застаивалась. А также осмотрели ливневую канаву, где отсутствует благоустройство, и вода имеет выход на дорогу. Данная ситуация взята под личный контроль», — отметил заместитель главы Солнечногорска Максим Барков.

Обходы территорий совместно с заместителями главы и профильными службами проводятся регулярно. Они позволяют оперативно реагировать на обращения жителей.