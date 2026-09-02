Администрация Солнечногорска провела встречу с жителями на парашютном заводе

В Солнечногорске 1 сентября прошла встреча с жителями в формате выездной администрации на парашютном заводе. Около 15 сотрудников предприятия обратились к представителям власти с вопросами ЖКХ, благоустройства и содержания территорий.

На парашютном заводе трудятся жители Солнечногорска, Кривцово, Поварово, Андреевки, Смирновки и других территорий.

«Для многих людей работа занимает большую часть дня, и далеко не всегда есть возможность выделить время на решение личных вопросов. Именно поэтому формат выездной администрации позволяет получить необходимую помощь без отрыва от производства. Мы получаем объективную обратную связь о том, что волнует людей, какие вопросы уже решаются и где необходимо усилить работу», — отметил глава округа Константин Михальков. Также он отдельно отметил трудовые династии предприятия: общий стаж некоторых семей превышает 150, 250 и 300 лет.

Все поступившие обращения приняли в работу. Некоторые из поднятых сотрудниками вопросов уже находятся на этапе решения. Выездные администрации организуют в Солнечногорске на регулярной основе. Кроме того, каждый месяц глава проводит личный прием жителей. Записаться можно по телефону 8 (800) 201-67-47 или электронной почте solngor@mosreg.ru.