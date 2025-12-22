Администрация Солнечногорска провела встречу с жителями деревни Хоругвино

Жителей беспокоит состояние дорожного полотна от Сельскохозяйственного производственного потребительского кооператива «Ветеран вооруженных сил» до садоводческого некоммерческого товарищества «Лесные поляны». Этот участок с грунтовым покрытием обеспечивает двухсторонний проезд и имеет важное значение для множества СНТ, среди которых «Ветеран», «ВВС», «Кочергино-2», «Муравей», «Дубрава», «Химки», «Блюз», «Юбилейный», «Пограничник», «Колосок», «Вишенка», «Вита», «Вита-ТЭЦ-24» и «Менделеево».

«Несмотря на отсутствие этой локации в планах Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры на 2026 год, мы включили ее в план ремонтных работ по содержанию дорожной сети. В весенне-летний период 2026 года там обустроят переходное покрытие из асфальтовой крошки», — подчеркнула главный эксперт Управления благоустройства и дорожной инфраструктуры администрации городского округа Солнечногорск Марина Петрушкова.

Кроме того, около деревни Хоругвино в следующем году планируют ремонт дорожного участка протяженностью свыше километра с переходным типом покрытия. Он предназначен для подъезда к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям. Средства на реализацию проекта выделит бюджет Московской области.