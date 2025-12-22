Администрация Солнечногорска провела встречу с жителями деревни Хоругвино
Заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев и сотрудники территориального управления Пешковского обсудили с жителями деревни Хоругвино насущные проблемы. Главной темой встречи стало состояние дорожной инфраструктуры.
Жителей беспокоит состояние дорожного полотна от Сельскохозяйственного производственного потребительского кооператива «Ветеран вооруженных сил» до садоводческого некоммерческого товарищества «Лесные поляны». Этот участок с грунтовым покрытием обеспечивает двухсторонний проезд и имеет важное значение для множества СНТ, среди которых «Ветеран», «ВВС», «Кочергино-2», «Муравей», «Дубрава», «Химки», «Блюз», «Юбилейный», «Пограничник», «Колосок», «Вишенка», «Вита», «Вита-ТЭЦ-24» и «Менделеево».
«Несмотря на отсутствие этой локации в планах Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры на 2026 год, мы включили ее в план ремонтных работ по содержанию дорожной сети. В весенне-летний период 2026 года там обустроят переходное покрытие из асфальтовой крошки», — подчеркнула главный эксперт Управления благоустройства и дорожной инфраструктуры администрации городского округа Солнечногорск Марина Петрушкова.
Кроме того, около деревни Хоругвино в следующем году планируют ремонт дорожного участка протяженностью свыше километра с переходным типом покрытия. Он предназначен для подъезда к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям. Средства на реализацию проекта выделит бюджет Московской области.