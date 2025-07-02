Администрация Солнечногорска провела встречу с жителями Андреевки

Представители администрации Солнечногорска вместе с местными жителями совершили очередной пеший обход территории Андреевки. Они прошли по маршруту от Станоандреевской улицы до городской поликлиники, сосредоточив внимание на вопросах благоустройства и содержания общественных пространств.

В осмотре приняли участие заместитель главы городского округа Ольга Мошарова, депутат окружного совета Наталья Ульянова, а также представители предприятий благоустройства и активные жители. Немаловажным вопросом обсуждения стало качество уборки территории. Ольга Мошарова подчеркнула, что муниципальное предприятие усилит свои усилия в этом направлении.

«Территорию включим в титульный список МБУ „ДЕЗ“. Также в режиме онлайн с руководителем управления благоустройства проговорили о включении данной территории в план работ на 2026 год», — рассказала Ольга Мошарова.

Объем и перечень работ по благоустройству будут утверждены с учетом мнений и пожеланий местных жителей. В ходе встречи также обсуждалась возможность участия бизнеса в приведении общественных пространств в порядок, что было согласовано с владельцем магазина.

Заключительным пунктом маршрута стала дорога в деревне Дедешино, которая страдает от подтоплений из-за лесных ручьев, а на обочине накопились остатки древесины и пни.

«Отработаем вопрос: он на контроле у коллег из ЖКХ и благоустройства», — отметила Наталья Ульянова.

Кроме того, жителям напомнили о планах комплексного благоустройства дворовой территории у дома № 26 в 2025 году, замене детских площадок у домов № 43-45 и ремонте дорог у дома № 29д и по улице Троицкой. Также в поселке запланирована модернизация контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов.