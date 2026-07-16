Администрация Солнечногорска провела встречу с жителями

Мероприятие состоялось 15 июля в городском центре народного творчества и досуга «Лепсе» в формате выездной администрации. Участники рассмотрели более 80 вопросов.

Встречу провели заместители главы округа, начальники и эксперты управлений и отделов, депутаты, представители окружного управления социального развития и других организаций.

28 человек задали вопросы на тему благоустройства, ремонта и содержания дорог, жилищно-коммунального хозяйства, уличного освещения, экологии, уборки территории, борьбы с борщевиком и прочего.

«С целью более оперативного решения вопросов наших жителей была организована выездная администрация. Обращений было много, мы взяли их в работу и разъяснили нашим гражданам, каким образом эти вопросы администрация сейчас решает», — отметил заместитель главы округа Эдуард Машковцев.

Такие встречи проходят в муниципалитете регулярно. Ежемесячно глава округа проводит личный прием. Записаться на него можно по телефону: 8 (800) 201-67-47 или по адресу электронной почты solngor@mosreg.ru.