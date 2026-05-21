Администрация Солнечногорска провела встречу с жителями

Встреча с инициативной группой жителей прошла 20 мая в Солнечногорске. Основной темой стали меры по снижению запахов, исходящих от комплекса по переработке отходов «Нева», в частности создание системы активной дегазации.

Представители администрации муниципалитета разобрали с участниками «дорожную карту». Сейчас на полигоне идет рекультивация: укладывается армирующий слой — георешетка площадью 82 тысячи квадратных метров, на который затем засыплют песок весом около 64 тысяч тонн. После этого в карте сделают проколы и уложат трубопроводы для сбора, очистки и сжигания биогаза.

«Администрация контролирует работы и сроки. С жителями договорились о плотном взаимодействии и совместном мониторинге ситуации, в том числе посещении КПО „Нева“ для проверки проводимых мероприятий», — прокомментировал начальник управления ЖКХ администрации Солнечногорска Никита Иванов.

На комплексе по переработке отходов отмечают, что внедрение системы активной дегазации позволит минимизировать воздействие на окружающую среду.