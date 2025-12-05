Администрация Солнечногорска провела встречу с работниками производственного предприятия

В Солнечногорске состоялось специальное выездное совещание администрации, организованное для коллектива местного предприятия, специализирующегося на производстве российского оборудования для термической обработки металлов. На мероприятии приняли порядка 20 личных обращений, поступивших от 14 сотрудников.

В обсуждении приняли участие глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, руководитель местной фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар, а также профильные заместители главы, руководители управлений и отделов, представители МБУ «ДЕЗ» и МКП «ИКЖКХ».

Большинство тем, которые обсудили на встрече, относились к сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. В частности, один из сотрудников предприятия сообщил о подтоплении подвального помещения. После завершения мероприятия представители управления жилищно-коммунального хозяйства вместе с со специалистами управляющей компании выехали на объект для проверки и принятия мер.

«Также поговорили про обновление сквера на Выстреле — работы там завершаются, попросим подрядчика усилиться и доделать их в срок. Остальные вопросы поручил моим заместителям. Держу на контроле каждый из них. Спасибо всем, кто обратился, мы всегда готовы помогать», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Подобные встречи укрепляют взаимодействие между администрацией городского округа и жителями муниципалитета. Их проводят на регулярной основе. Во время собраний участники могут задать все интересующие вопросы главе округа, профильным специалистам и представителям управляющих компаний. Также у жителей имеется возможность записаться на личный прием к руководителю муниципалитета и его заместителям. График таких встреч разместили на сайте.