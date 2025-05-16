Администрация Солнечногорска провела очередную встречу с жителями

Выездной прием администрации прошел в лицее № 7 в Солнечногорске. На встрече разобрали более 70 обращений граждан.

Глава округа Константин Михальков, его заместители и профильные специалисты ответили на вопросы 35 жителей. Большая часть обращений касалась благоустройства и дорожных работ: ремонт тротуаров и дорог, восстановление дорожного покрытия после замены теплосетей, кронирование деревьев. Так, в микрорайоне Выстрел, где модернизировали инженерную инфраструктуру, к комплексному благоустройству приступят в конце мая, а завершат работы летом.

«В общей сложности разобрали более 70 вопросов от 35 жителей. Всего с начала года мы провели девять встреч в формате выездной администрации, которые посетили около 500 человек. Это системная работа, которую непременно будем продолжать и дальше», — отметил Константин Михальков.

С жителями также обсудили работу управляющих компаний, установку спортивных площадок и обустройство стадионов, газификацию садовых товариществ, график движения общественного транспорта и другие важные темы.

Выездные приемы администрации проходят в Солнечногорске регулярно. На встречи могут прийти все желающие. По большинству обращений проводится предварительная проработка с участием различных ведомств и служб. Кроме того, жители Солнечногорска могут записаться на личным прием главы по телефону: 8 (800) 201-67-47 или почте: solngor@mosreg.ru.