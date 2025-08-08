Администрация Солнечногорска провела очередную встречу с жителями

В Доме культуры «Лепсе» в Солнечногорске прошла встреча представителей администрации округа с местными жителями. На мероприятии присутствовали более 30 человек, которых интересовали вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, земельно-имущественных отношений, дорожного хозяйства и развития спортивной инфраструктуры.

В ходе встречи были рассмотрены наиболее актуальные для жителей вопросы, в частности, строительство новых спортивных и детских площадок, а также улучшение прилегающих к ним территорий. Староста деревни Лаптево Валентина Проценко обратила внимание на проблему несоответствия ширины обочины моста установленным нормам после проведения ремонтных работ: вместо положенных полутора метров ширина обочины составляет всего 30 сантиметров, что требует ее дополнительного укрепления. Для детального изучения ситуации Валентине Проценко была назначена отдельная встреча со специалистами.

«Выездная администрация — это формат прямого диалога с жителями, возможность оперативно узнавать о проблемах и находить решения. Все озвученные на встрече вопросы, особенно те, что касаются безопасности, взяли под контроль», — сказал первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.

Такие встречи администрации с гражданами проходят на регулярной основе. Любой житель округа может принять участие в подобных встречах и лично задать интересующие вопросы профильным заместителям главы по любым проблемам, существующим на территории округа.