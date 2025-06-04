Администрация Солнечногорска провела 10 выездных встреч с жителями в 2025 году

Администрация Солнечногорска провела 10 выездных встреч с жителями с начала 2025 года. Напрямую обратиться к главе округа и его заместителям, а также профильным службам смогли более 500 жителей.

Выездные приемы администрации также проводят для сотрудников различных предприятий. Так, одна из таких встреч прошла в Солнечногорской больнице. Медики смогли задать интересующие вопросы и получить необходимые ответы о предоставляемых мерах поддержки, оборудовании и кадровом составе.

Большинство обращений жителей на подобных приемах касается благоустройства и дорожных работ: ремонта тротуаров и дорог, восстановления дорожного покрытия после замены теплосетей, кронирования деревьев. На очередной встрече горожанам рассказали, что в микрорайоне Выстрел, где ранее провели масштабные работы по обновлению инженерной инфраструктуры, к комплексному благоустройству приступили в конце мая, а закончат приводить в порядок территории этим летом.

«Мы сейчас очень активно проводим встречи с жителями и решаем волнующие их вопросы. Также используем новые и достаточно удобные форматы, как, например, выездные администрации. Жители отметили положительно такие открытые приемы населения, где не требуется предварительная запись», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван.

За аналогичный период прошлого года выездные приемы администрации посетили 389 человек.

Выездные приемы администрации проводят регулярно. За анонсами предстоящих встреч жители Солнечногорска могут следить в социальных сетях главы округа и его заместителей. Помимо этого, заместители главы также совершают обходы территорий, где оперативно реагируют на обращения жителей.